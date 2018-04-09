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Свитолина осталась четвертой ракеткой мира

Опубликована обновленная версия рейтинга WTA

  • 09.04.2018 12:35
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

На прошлой неделе Элина Свитолина не участвовала в турнирах WTA, однако сохранила четвертую строчку в рейтинге. Первой ракеткой мира осталась румынка Симона Халеп.

Что касается других украинок, то Леся Цуренко опустилась на одну строчку и выпала из топ-40. Две позиции потеряла Катерина Бондаренко, а Ангелина Калинина потеряла 4 строчки.

Самого большого прогресса из украинок добилась Даяна Ястремская, которая поднялась на 6 позиций. На 4 строчки вверх поднялась и Ольга Янчук.

Рейтинг WTA по состоянию на 9.04.2018:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140.

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630.

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730.

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615.

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276.

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271

41 (40). Леся Цуренко (Украина) - 1260

66 (66). Катерина Козлова (Украина) - 907

78 (76). Катерина Бондаренко (Украина) - 775

153 (153). Марта Костюк (Украина) - 381

158 (164). Даяна Ястремская (Украина) - 371

166 (162). Ангелина Калинина (Украина) - 362

218 (222). Ольга Янчук (Украина) - 252

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Источник — Sport.ua

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