Свитолина осталась четвертой ракеткой мира

На прошлой неделе Элина Свитолина не участвовала в турнирах WTA, однако сохранила четвертую строчку в рейтинге. Первой ракеткой мира осталась румынка Симона Халеп.
Что касается других украинок, то Леся Цуренко опустилась на одну строчку и выпала из топ-40. Две позиции потеряла Катерина Бондаренко, а Ангелина Калинина потеряла 4 строчки.
Самого большого прогресса из украинок добилась Даяна Ястремская, которая поднялась на 6 позиций. На 4 строчки вверх поднялась и Ольга Янчук.
Рейтинг WTA по состоянию на 9.04.2018:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630.
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730.
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615.
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271
…
41 (40). Леся Цуренко (Украина) - 1260
66 (66). Катерина Козлова (Украина) - 907
78 (76). Катерина Бондаренко (Украина) - 775
153 (153). Марта Костюк (Украина) - 381
158 (164). Даяна Ястремская (Украина) - 371
166 (162). Ангелина Калинина (Украина) - 362
218 (222). Ольга Янчук (Украина) - 252
Источник — Sport.ua
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