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Роджер ФЕДЕРЕР: «Жена отговорила от завершения карьеры»

Швейцарский теннисист рассказал, что два года назад мог навсегда зачехлить ракетку

  • 09.04.2018 11:32
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что его супруга Мирка отговорила его от завершения карьеры в 2016 году.
 
«Это было во время ужина, мы сидели вдвоём за столом. Я даже не помню, спросил ли я её, стоит ли мне завершить карьеру, или она сама сказала, что я ещё могу побеждать. Диалог проходил в таком ключе. Тогда она сказала мне: если ты хочешь играть дальше и чувствуешь себя хорошо, я думаю, что ты сможешь выиграть крупный турнир и победить любого. Я тогда думал так же, поэтому мы быстро решили, что я продолжу карьеру. Иногда я устаю от игры. Поэтому мой календарь очень важен. Я могу позволить себе отдохнуть», — сказал Федерер.
 
В феврале 2018 года Федерер стал самым возрастным теннисистом в истории, возглавившим рейтинг ATP. После неудачного выступления на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами Федерера в рейтинге опередил испанец Рафаэль Надаль. После этого Федерер сообщил, что пропустит сезон турниров на грунте.
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Источник — Tages Anzeiger

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