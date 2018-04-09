Роджер ФЕДЕРЕР: «Жена отговорила от завершения карьеры»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что его супруга Мирка отговорила его от завершения карьеры в 2016 году.

«Это было во время ужина, мы сидели вдвоём за столом. Я даже не помню, спросил ли я её, стоит ли мне завершить карьеру, или она сама сказала, что я ещё могу побеждать. Диалог проходил в таком ключе. Тогда она сказала мне: если ты хочешь играть дальше и чувствуешь себя хорошо, я думаю, что ты сможешь выиграть крупный турнир и победить любого. Я тогда думал так же, поэтому мы быстро решили, что я продолжу карьеру. Иногда я устаю от игры. Поэтому мой календарь очень важен. Я могу позволить себе отдохнуть», — сказал Федерер.