ФОТО ДНЯ. Элина Свитолина готовит блины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фотографией из домашней кухни, на которой она в свободное от спорта время готовит блины.
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Источник — Sport.ua
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сам ти стрйомний, лапочка вона наша, якби не вона то б ми не знала що таке теніс, а невдачі то таке) все буде добре
п.с. фанат футбола с 35-и летним стажем, но Элина своей игрой и трудом на корте заставила забить на наш недофутбол, полюбить теннис и стать его фанатом.
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