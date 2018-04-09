Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФОТО ДНЯ. Элина Свитолина готовит блины

Лучшая украинская теннисистка поделилась кадром из домашней кухни

  • 09.04.2018 11:17
  • 5795 просмотров
  • 8 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась фотографией из домашней кухни, на которой она в свободное от спорта время готовит блины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    tdhj201819737
      tdhj201819737, 09.04.2018 11:35
    +13
    Супер..вот оно настроение и отдых...
    Ссылка
    russol30
      russol30, 09.04.2018 11:39
    +10
    Красотулька наша
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 09.04.2018 12:16
    -2
    Стремные блины )) видно что теннис получается значительно лучше.
    Ссылка
    totake
      totake, 09.04.2018 12:40
    +5
    alefteev77, 09.04.2018 12:16
    Стремные блины )) видно что теннис получается значительно лучше.

    сам ти стрйомний, лапочка вона наша, якби не вона то б ми не знала що таке теніс, а невдачі то таке) все буде добре
    Ссылка
    bog829
      bog829, 09.04.2018 12:44
    +3
    В отличной форме Эля
    Ссылка
    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 09.04.2018 12:46
    0
    Правильно Элина! Не теннисом единым... (подпись "будущий муж").
    Ссылка
    Max Rudenko
    online
      Max Rudenko, 09.04.2018 13:01
    +5
    Кто то недавно писал что Элина не мега красотуля, ну так посмотрите фото и .... желчью своей!!!

    п.с. фанат футбола с 35-и летним стажем, но Элина своей игрой и трудом на корте заставила забить на наш недофутбол, полюбить теннис и стать его фанатом.
    Ссылка
    solova63
      solova63, 09.04.2018 13:36
    +6
    alefteev77, 09.04.2018 12:16
    Стремные блины )) видно что теннис получается значительно лучше.
    Эктор, Вы что ли?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.