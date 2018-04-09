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Монтеррей. Мугуруса обыграла Бабош и выиграла турнир

Это шестой титул 24-летней испанки в одиночном разряде на турнирах WTA

  • 09.04.2018 09:07
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (1) завоевала титул на последнем турнире на харде в зимне-весенней части сезона — в Монтеррее (Мексика). В финальном матче третья ракетка мира одержала волевую победу над венгеркой Тимей Бабош (4).
 
Монтеррей. Финал
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 3:6, 6:4, 6:3
 
Бабош вела с брейком и в начале второго сета, но Мугурусе удалось быстро отыграться. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. Мугуруса выполнила 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Бабош 9 эйсов, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
 
Это шестой титул Мугурусы в одиночном разряде на турнирах WTA. Свою предыдущую победу она одержала в Цинциннати в 2017 году.
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Источник — Sport.ua

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