Монтеррей. Мугуруса обыграла Бабош и выиграла турнир

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (1) завоевала титул на последнем турнире на харде в зимне-весенней части сезона — в Монтеррее (Мексика). В финальном матче третья ракетка мира одержала волевую победу над венгеркой Тимей Бабош (4).

Монтеррей. Финал Гарбинье Мугуруса (Испания) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 3:6, 6:4, 6:3

Бабош вела с брейком и в начале второго сета, но Мугурусе удалось быстро отыграться. Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. Мугуруса выполнила 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Бабош 9 эйсов, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Это шестой титул Мугурусы в одиночном разряде на турнирах WTA. Свою предыдущую победу она одержала в Цинциннати в 2017 году.