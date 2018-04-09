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Бертенс — 3-я в сезоне ушла с матч-пойнта по ходу выигранного турнира

До нее в этом году таким образом титул выигрывали Анжелик Кербер и Каролин Возняцки

  • 09.04.2018 08:53
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Getty Images. Кики Бертенс
© Getty Images. Кики Бертенс
Нидерландская теннисистка Кики Бертенс, которая обыграла Юлию Гергес в финале турнира в Чарлстоне (6:2, 6:1), стала третьей теннисисткой в этом сезоне, выигравшей турнир, уйдя по ходу него с матч-пойнта. Бертенс была в розыгрыше от поражения в 1/2 финала против Мэдисон Киз.
 
До нее в этом году таким образом титул выигрывали немецкая теннисистка Анжелик Кербер (Сидней) и датчанка Каролин Возняцки (Australian Open).
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Источник — Sport.ua

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