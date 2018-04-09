Бертенс — 3-я в сезоне ушла с матч-пойнта по ходу выигранного турнира

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс, которая обыграла Юлию Гергес в финале турнира в Чарлстоне (6:2, 6:1), стала третьей теннисисткой в этом сезоне, выигравшей турнир, уйдя по ходу него с матч-пойнта. Бертенс была в розыгрыше от поражения в 1/2 финала против Мэдисон Киз.

До нее в этом году таким образом титул выигрывали немецкая теннисистка Анжелик Кербер (Сидней) и датчанка Каролин Возняцки (Australian Open).