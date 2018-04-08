Калинина выиграла 25-тысячник в американском Джексоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выигрывает третий титул ITF в сезоне. В американском Джексоне 21-летняя украинка, посеянная под первым номером, в финальном поединке обыграла итальянку Гае Санези: 6:0, 6:1.



Отметим, что этот турнир стал для Ангелины первым за последних два месяца.



На пути к выигрышу американского 25-тысячника уроженка Новой Каховки не проиграла ни одного сета своим соперницам.



Данный титул стал для Ангелины девятым на турнирах ITF и уже третьим в текущем сезоне. В январе наша теннисистка одержала победу на двух турнирах с аналогичным призовым фондом в американских городах Дайтона-Бич и Уэсли-Чэпел.