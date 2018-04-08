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Калинина выиграла 25-тысячник в американском Джексоне

21-летняя украинка одержала победу на третьем турнире ITF в текущем сезоне

  • 08.04.2018 20:09
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ITF. Ангелина Калинина
© ITF. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выигрывает третий титул ITF в сезоне. В американском Джексоне 21-летняя украинка, посеянная под первым номером, в финальном поединке обыграла итальянку Гае Санези: 6:0, 6:1.

Отметим, что этот турнир стал для Ангелины первым за последних два месяца.

На пути к выигрышу американского 25-тысячника уроженка Новой Каховки не проиграла ни одного сета своим соперницам.

Данный титул стал для Ангелины девятым на турнирах ITF и уже третьим в текущем сезоне. В январе наша теннисистка одержала победу на двух турнирах с аналогичным призовым фондом в американских городах Дайтона-Бич и Уэсли-Чэпел.

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Источник — Большой теннис Украины

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